LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marco De Tullio quinto nei 400 sl! Attesa per la 4×100 sl (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali Nuoto 18.10: Tra poco la prima semifinale dei 100 farfalla donne con Ntountounaki (Gre), Savard (Can), Osman (Egy), Wattel (Fra), Curzan (Usa), Tomanik Diamante (Bra), Smith (Can), Stephens (Gbr) 18.08: L'australiano Elijah Winnington ha vinto con un tempo straordinario, 3'41?22, secondo il tedesco Martens con 3'42?85, terzo il brasiliano Costa con 3'43?31, quarto Auboeck e quinto Marco De Tullio con 3'44?14 che è il suo nuovo record personale 18.07: Cala purtroppo nel finale Marco De Tullio che chiude quinto come a Gwangju. Oro all'australiano Winnington 18.06: Ai 300 metri Martens, Winnington, De Tullio 18.05: Ai 200 Winnington, ...

