Le sorelle Selassiè in vacanza con Alfonso Signorini dopo il GF Vip (Di sabato 18 giugno 2022) Prima meritata vacanza per Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè dopo il Grande Fratello Vip e il trionfo della sorella maggiore che si è portata a casa la vittoria finale. In queste ore, sono diventati virali sui social i video che le ritraggono in vacanza a Mykonos con un compagno di viaggio speciale. Le sorelle Selassiè... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 18 giugno 2022) Prima meritataper Jessica, Lulù e Clarissail Grande Fratello Vip e il trionfo della sorella maggiore che si è portata a casa la vittoria finale. In queste ore, sono diventati virali sui social i video che le ritraggono ina Mykonos con un compagno di viaggio speciale. Le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

soloxilgf : RT @tendenzetv: Mykonos in tendenza perché le sorelle Selassié, Clarissa, Jessica e Lulù, sono ora in vacanza nell'isola greca ?? #jeru #fai… - blogtivvu : Le sorelle Selassiè in vacanza con Alfonso Signorini dopo il GF Vip - tendenzetv : Mykonos in tendenza anche oggi perché, dopo le sorelle Selassié, nella giornata di ieri anche #GiuliaSalemi e… - Francy23081990 : @IsoleGrecheCom @tendenzetv Sono delle principesse etiopi che a Settembre hanno partecipato come concorrenti al GfV… - MargaAdrianaMa1 : RT @tendenzetv: Mykonos in tendenza perché le sorelle Selassié, Clarissa, Jessica e Lulù, sono ora in vacanza nell'isola greca ?? #jeru #fai… -

Le sorelle Selassiè in vacanza con Alfonso Signorini dopo il GF Vip Le sorelle Selassiè in vacanza con Alfonso Signorini Le sorelle Selassiè si trovano in Grecia in compagnia di Alfonso Signorini , conduttore del GF Vip e amico delle tre princess che tanto hanno ... Lulù Selassiè, quel commento di troppo sul suo compleanno: Selvaggia Roma interviene Il party di Lulù Selassiè e quel commento di troppo: Selvaggia Roma interviene Se uno la pensa ... dove lei festeggiava il compleanno e nel video c'è Giucas Casella, le sorelle e Giacomo Urtis. Ho ... Lein vacanza con Alfonso Signorini Lesi trovano in Grecia in compagnia di Alfonso Signorini , conduttore del GF Vip e amico delle tre princess che tanto hanno ...Il party di Lulùe quel commento di troppo: Selvaggia Roma interviene Se uno la pensa ... dove lei festeggiava il compleanno e nel video c'è Giucas Casella, lee Giacomo Urtis. Ho ...