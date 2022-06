La Juventus ‘cancella’ Dybala: via la maglia numero 10 dallo store | FOTO (Di sabato 18 giugno 2022) E’ finita la storia d’amore tra la Juventus e Paulo Dybala, il club bianconero ha deciso di non rinnovare il contratto dell’argentino. La Vecchia Signora ha fatto valutazioni a 360° dal punto di vista tecnico, economico ma soprattutto della condizione fisica. La Joya è in trattativa con l’Inter, l’accordo è ormai ai dettagli e la fumata bianca dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. I tifosi bianconeri sono delusi dalla scelta del calciatore. Anche la Juventus ha deciso di cancellare Dybala: l’argentino è infatti sparito dal database dello store ufficiale del club. Nello specifico tra le opzioni per personalizzare le maglia non c’è più quella della numero 10 di Dybala. Nell’elenco figurano calciatori come Chiellini, Bernadeschi e Morata che ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 18 giugno 2022) E’ finita la storia d’amore tra lae Paulo, il club bianconero ha deciso di non rinnovare il contratto dell’argentino. La Vecchia Signora ha fatto valutazioni a 360° dal punto di vista tecnico, economico ma soprattutto della condizione fisica. La Joya è in trattativa con l’Inter, l’accordo è ormai ai dettagli e la fumata bianca dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. I tifosi bianconeri sono delusi dalla scelta del calciatore. Anche laha deciso di cancellare: l’argentino è infatti sparito dal database delloufficiale del club. Nello specifico tra le opzioni per personalizzare lenon c’è più quella della10 di. Nell’elenco figurano calciatori come Chiellini, Bernadeschi e Morata che ...

