GFVIP | ASIA ARGENTO E MORGAN NUOVI OPINIONISTI DI SIGNORINI? LE VOCI DI CORRIDOIO…

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 18 giugno 2022) Alfonsoè al lavoro per la nuova edizione del GF Vip che prenderà il via a metà settembre su Canale 5 e potrebbe battere un nuovo record di durata, ascolti permettendo. Cast ovviamente tutto nuovo, ma non si escludono dei ritorni di chi già l’ha fatto in passato. Si parla infatti di Pamela Prati che pare contesa anche da Tale e Quale Show. Il talent di Carlo Conti, di rientro a settembre su Rai1, vedrà tutta la giuria confermata: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che non andrà a sedersi negli studi di Cinecittà come opinionista di. Dagospia svela che, secondodi corridoio, le nuove spalle del patron del Grande Fratello Vip potrebbero essere. Tra i concorrenti si fa il nome di Evelina Sgarbi, una dei tanti figli del ...