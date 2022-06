Sardegna, bambina partorita in casa muore dopo 5 giorni: ipotesi che non sia stata nutrita (Di venerdì 17 giugno 2022) Il cadavere di una neonata di 5 giorni di vita è stato ritrovato questo pomeriggio all’interno di un’abitazione a Burgos, un piccolo comune di circa 870 abitanti in provincia di Sassari. Secondo le pochissime indiscrezioni che trapelano, la piccola sarebbe stata partorita in casa dalla madre 18enne – che vive con una sorella e la nonna della piccola – e potrebbe essere morta da giorni. Su questo e altri aspetti sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma che stanno ascoltando i familiari. Gli approfondimenti degli investigatori si stanno concentrando sulle cause del decesso della neonata, che potrebbe essere morta di inedia. Anche questo aspetto verrà comunque accertato nei prossimi giorni con i risultati dell’autopsia, che è stata già disposta. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Il cadavere di una neonata di 5di vita è stato ritrovato questo pomeriggio all’interno di un’abitazione a Burgos, un piccolo comune di circa 870 abitanti in provincia di Sassari. Secondo le pochissime indiscrezioni che trapelano, la piccola sarebbeindalla madre 18enne – che vive con una sorella e la nonna della piccola – e potrebbe essere morta da. Su questo e altri aspetti sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma che stanno ascoltando i familiari. Gli approfondimenti degli investigatori si stanno concentrando sulle cause del decesso della neonata, che potrebbe essere morta di inedia. Anche questo aspetto verrà comunque accertato nei prossimicon i risultati dell’autopsia, che ègià disposta. La ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Sardegna, bambina partorita in casa muore dopo 5 giorni: ipotesi che non sia stata nutrita - Roberto81007732 : @Vane_Sardegna Si si meravigliosa sembri una bambina che gioca a nascondino ?????????? - Vane_Sardegna : @Fert_86 @soloioenessuno X questo motivo ho scritto che sei una buona madre! Perché so la pazienza che stai utilizz… - eighteenwcla : comunque io vorrei così tanto difendere la mia bambina ma....quelle scarpe solo per andare in spiaggia qua in sardegna vita mia - Vane_Sardegna : @DesmanIzio I soliti commenti del genere sei bellissima ecc.. Ma io dico..la ragazza ha fatto talmente tante smorfi… -