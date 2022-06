MotoGP, Fabio Quartararo: “Siamo in difficoltà con le gomme dure, ci manca mezzo secondo nei primi giri” (Di venerdì 17 giugno 2022) Fabio Quartararo è uno dei pochi piloti a non essere stato travolto dallo “Tsunami Rosso” abbattuto quest’oggi sul Sachsenring. Infatti il francese ha concluso al 7° posto la tabella dei tempi del venerdì, potendosi però fregiare del ruolo di seconda forza tra coloro che non montano in sella a una Ducati. Il ventitreenne della Yamaha ha dato l’impressione di lavorare soprattutto in ottica gara, allo scopo di trovare il giusto feeling con le gomme usate. Ecco quanto dichiarato al termine della FP2. “È stata una giornata molto complicata. La mattina è andata abbastanza bene, mentre al pomeriggio ho avuto qualche difficoltà con gomma dura, soprattutto al posteriore. Il feeling non è poi così malvagio, ma il problema sono i primi cinque giri, in cui mi manca proprio la ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022)è uno dei pochi piloti a non essere stato travolto dallo “Tsunami Rosso” abbattuto quest’oggi sul Sachsenring. Infatti il francese ha concluso al 7° posto la tabella dei tempi del venerdì, potendosi però fregiare del ruolo di seconda forza tra coloro che non montano in sella a una Ducati. Il ventitreenne della Yamaha ha dato l’impressione di lavorare soprattutto in ottica gara, allo scopo di trovare il giusto feeling con leusate. Ecco quanto dichiarato al termine della FP2. “È stata una giornata molto complicata. La mattina è andata abbastanza bene, mentre al pomeriggio ho avuto qualchecon gomma dura, soprattutto al posteriore. Il feeling non è poi così malvagio, ma il problema sono icinque, in cui miproprio la ...

