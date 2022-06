LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita sopra i 2000 metri, aggiornamenti dalle 14.00 (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati del ciclismo, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro di Svizzera 2022! Si riparte dal successo di Aleksandr Vlasov che gli è valso anche la maglia di leader. oggi finalmente arriva la vera salita! Un percorso di 181 km che presenterà due salite estremamente impegnative, come da tradizione della corsa elvetica. La prima ascesa è posta a circa metà del tracciato, il GPM hors-categorie del Nufenenpass. La salita riconosciuta come GPM misura 13,6 km al 7,8% ma in realtà la strada inizierà a salire molto prima fino ad arrivare ai 2478 m di altitudine. Se la prima ascesa potrà ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati del ciclismo, buongiorno e benvenute/i alladella sestadeldi! Si riparte dal successo di Aleksandr Vlasov che gli è valso anche la maglia di leader.finalmente arriva la vera! Un percorso di 181 km che presenterà due salite estremamente impegnative, come da tradizione della corsa elvetica. La prima ascesa è posta a circa metà del tracciato, il GPM hors-categorie del Nufenenpass. Lariconosciuta come GPM misura 13,6 km al 7,8% ma in realtà la strada inizierà a salire molto prima fino ad arrivare ai 2478 m di altitudine. Se la prima ascesa potrà ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: arrivano le montagne traguardo a 2000 mt di altitudine -… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: arrivano le montagne traguardo a 2000 mt di altitudine -… - conlavistablack : perché non ho fatto la ballerina in questo momento sarei stata in macchina con quel fregno di Luca marzano in giro… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si entra negli ultimi 5 km. Ci provano in tanti c’è Pozzovivo… - Lokiseyes : No va beh io convinta di aver spento tutto vado in giro per la casa. Ad una certa sento voci maschili, torno in cam… -