Gran bella novità per Xiaomi 13 e il suo display, quando arriva (Di venerdì 17 giugno 2022) Lo Xiaomi 13 non è proprio dietro l’angolo, eppure abbiamo già a disposizione alcune interessanti anticipazioni che lo riguardano da molto vicino. Nonostante in vendita ci siano ora solo gli Xiaomi 12 e 12 Pro e non la variante Ultra, si vocifera che la prossima generazione di top di gamma segnerà un punto di svolta notevole per quanto riguarda il display. Seguendo quanto comunicato dall’informatore @DCS presente su Weibo, sappiamo che gli Xiaomi 13 dovrebbero essere dotati intanto di SoC mobile Snapdragon 8 di seconda generazione. Al fianco di questo punto di forza per il motore dello smartphone, una sensibile marcia in più dovrebbe essere garantita anche da uno schermo 2K con cornice ultrasottile. Il substrato utilizzato sarebbe il materiale luminescente Samsung E6. Rispetto alla versione precedente E5 in uso per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Lo13 non è proprio dietro l’angolo, eppure abbiamo già a disposizione alcune interessanti anticipazioni che lo riguardano da molto vicino. Nonostante in vendita ci siano ora solo gli12 e 12 Pro e non la variante Ultra, si vocifera che la prossima generazione di top di gamma segnerà un punto di svolta notevole per quanto riguarda il. Seguendo quanto comunicato dall’informatore @DCS presente su Weibo, sappiamo che gli13 dovrebbero essere dotati intanto di SoC mobile Snapdragon 8 di seconda generazione. Al fianco di questo punto di forza per il motore dello smartphone, una sensibile marcia in più dovrebbe essere garantita anche da uno schermo 2K con cornice ultrasottile. Il substrato utilizzato sarebbe il materiale luminescente Samsung E6. Rispetto alla versione precedente E5 in uso per ...

Pubblicità

LovelyTrips : RT @LovelyTrips_GS: Ce ne accorgiamo ogni volta che facciamo una passeggiata nel verde, che si tratti di boschi o campagna: a ogni passo la… - wordweb81 : Gran bella novità per #Xiaomi 13 e il suo display, quando arriva - OliverioGiov : @la_peau_douce_ Dottorè, non sono invidioso in senso biblico. Ma chi t'ha fatto la foto ci ha una gran bella 'mano'. - schism2675 : @FeliceRaimondo Concordo al 100%. Ecco perché il fatto che non avessero ancora rinnovato sinceramente è una roba st… - Beppin85815439 : @natasha_2u Gran bella leccata ?????? -