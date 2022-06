FIFA 22 SHAPESHIFTERS: tornano i Mutaforma di FUT! (Di venerdì 17 giugno 2022) Ritorna su FIFA 22 una promo che aveva fatto il suo debutto su FIFA 20! Si tratta degli SHAPESHIFTERS, denominati Mutaforma nella versione italiana! A partire da venerdì 17 giugno verranno rilasciate su FIFA Ultimate Team, per alcuni calciatori selezionati, speciali card caratterizzate da un ruolo diverso da quello solito occupato e con statistiche fortemente L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 17 giugno 2022) Ritorna su22 una promo che aveva fatto il suo debutto su20! Si tratta degli, denominatinella versione italiana! A partire da venerdì 17 giugno verranno rilasciate suUltimate Team, per alcuni calciatori selezionati, speciali card caratterizzate da un ruolo diverso da quello solito occupato e con statistiche fortemente L'articolo proviene da FUT Universe.

Pubblicità

V__FUT : ??LEAK SHAPESHIFTERS?? Venerdì alle 19 arriverà il primo team di Shapeshifter, la promo che vede tutti i giocatori c… - fifautita : Do you remember the best #shapeshifters FUT 20 cards? - zazoomblog : FIFA 22 SHAPESHIFTERS: tornano i Mutaforma di FUT! - #SHAPESHIFTERS: #tornano #Mutaforma - fifautita : From tomorrow: 7x daily SBC's Reward: guaranteed #Shapeshifters pack - zazoomblog : Fifa 22 SBC AGG. ACCESSO GIORNALIERO per gli SHAPESHIFTERS - #ACCESSO #GIORNALIERO #SHAPESHIFTERS -