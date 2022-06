F1: Charles Leclerc con il terzo motore a Montreal, ma non cambia il turbo. Penalità evitata per il momento ma… (Di venerdì 17 giugno 2022) Il puzzle è quasi completo. Il weekend del GP del Canada ha preso il via, nono round del Mondiale 2022 di F1. La Ferrari si presenta a questo appuntamento con tanti punti interrogativi relativi alla monoposto di Charles Leclerc. Il monegasco, costretto al ritiro per la rottura del motore a Baku (Azerbaijan), potrebbe scontare con una penalizzazione quanto accaduto in territorio azero. La Rossa, attraverso una nota ufficiale, ha confermato che la power unit sia irrecuperabile e che vi sia stata la sostituzione del motore termico (terzo stagionale). Da capire, invece, la questione legata al turbo. Al momento, la scuderia di Maranello ha annunciato che la F1-75 sia dotata del componente datato e quindi, in questo caso, non vi sarebbe la Penalità di 10 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Il puzzle è quasi completo. Il weekend del GP del Canada ha preso il via, nono round del Mondiale 2022 di F1. La Ferrari si presenta a questo appuntamento con tanti punti interrogativi relativi alla monoposto di. Il monegasco, costretto al ritiro per la rottura dela Baku (Azerbaijan), potrebbe scontare con una penalizzazione quanto accaduto in territorio azero. La Rossa, attraverso una nota ufficiale, ha confermato che la power unit sia irrecuperabile e che vi sia stata la sostituzione deltermico (stagionale). Da capire, invece, la questione legata al. Al, la scuderia di Maranello ha annunciato che la F1-75 sia dotata del componente datato e quindi, in questo caso, non vi sarebbe ladi 10 ...

