Eurovision 2023 nel Regno Unito, salta l'opzione Ucraina: la decisione ufficiale (Di venerdì 17 giugno 2022) Eurovision 2023 nel Regno Unito: è ufficiale. Lo comunica l'EBU attraverso una nota stampa che pone fine all'opzione Ucraina. Uno strappo alla regola che consentirà all'evento di essere organizzato e di svolgersi in assoluta sicurezza. La comunicazione è di oggi e solleva l'Ucraina dall'organizzazione della nuova edizione. Dopo la vittoria della Kalush Orchestra nell'edizione italiana del 2022, infatti, come da regolamento sarebbe spettato all'Ucraina organizzare l'evento. l Paese vincitore accoglie l'edizione successiva ma per l'Ucraina occorre uno strappo alla regola. Eurovision 2023 nel Regno Unito: adesso è ufficiale.

