Ultime Notizie – Tg1 | il saluto di Giorgino e le novità | cosa succede – Video

Il saluto di Francesco Giorgino nell'edizione del Tg1 delle 20 di mercoledì 15 giugno accende i riflettori sui 'movimenti' alla conduzione del tg e non solo. L'esigenza di dare visibilità alla nuova programmazione del mattino di Rai 1 attraverso volti molto noti quali quelli di Giorgino, Emma D'Aquino, Laura Chimenti, Elisa Anzaldo, Alessio Zucchini sarebbe collegata al 'trambusto' di questi giorni al Tg1, fino alla conduzione di Alessio Zucchini sia della rassegna delle 6.30 sia del Tg delle 20 di questa sera. Secondo quanto apprende l'AdnKronos, il direttore del Tg1 Monica Maggioni avrebbe chiesto ai 'volti' del tg1 serale di condurre una settimana la rassegna stampa delle 6.30 e un'altra settimana la fascia delle 20 del Tg. Una richiesta che da alcuni non sarebbe stata accolta con favore.

Ferrari, sprint sull'elettrico: 15 nuovi modelli in quattro anni La Ferrari fa il suo ' Capital Market Day ', il Cavallino effettua un ulteriore passo in avanti. Il piano 2022 - 2026 è sicuramente ambizioso, ma anche molto determinato nel cambiamento. Com'è nello ... Barcellona, l'annuncio di Laporte: "Ci servono 600 milioni" Koulibaly - Barcellona: le parole di Laporte Ecco le parole di Laporte: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Coronavirus, ultime notizie: in Italia 36.573 nuovi casi e 64 morti Il Sole 24 ORE "Macte Animo" e "Ultras Salerno": evento a Pontecagnano, c'è Federico Buffa La città di Pontecagnano Faiano accoglie Federico Buffa, giornalista sportivo di fama internazionale, ma anche narratore ed esperto conoscitore dei processi comunicativi. Dopo un primo iniziale rinvio ... Italia al Centro: Toti ormai estraneo a vicende Coraggio Italia Roma, 16 giu. (askanews) - "Il presidente Giovanni Toti ha già da quattro mesi fondato il movimento 'Italia al Centro', che fra l'altro ha partecipato alle recenti elezioni amministrative in tutti i ... La Ferrari fa il suo ' Capital Market Day ', il Cavallino effettua un ulteriore passo in avanti. Il piano 2022 - 2026 è sicuramente ambizioso, ma anche molto determinato nel cambiamento. Com'è nello ...Koulibaly - Barcellona: le parole di Laporte Ecco le parole di Laporte: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleLa città di Pontecagnano Faiano accoglie Federico Buffa, giornalista sportivo di fama internazionale, ma anche narratore ed esperto conoscitore dei processi comunicativi. Dopo un primo iniziale rinvio ...Roma, 16 giu. (askanews) - "Il presidente Giovanni Toti ha già da quattro mesi fondato il movimento 'Italia al Centro', che fra l'altro ha partecipato alle recenti elezioni amministrative in tutti i ...