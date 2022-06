Sri Lanka: i cittadini in cerca di una vita migliore (Di giovedì 16 giugno 2022) I cittadini dello Sri Lanka vogliono fuggire dal paese in cerca di una vita migliore. Davanti al Dipartimento per l’immigrazione e l’emigrazione si sono formate lunghe code. Molti cingalesi attendono in fila per diversi giorni il loro passaporto. I cittadini, stanchi della crisi economica e dalla inefficienza del governo, cercano un futuro all’estero. Sri Lanka: Leggi su periodicodaily (Di giovedì 16 giugno 2022) Idello Srivogliono fuggire dal paese indi una. Davanti al Dipartimento per l’immigrazione e l’emigrazione si sono formate lunghe code. Molti cingalesi attendono in fila per diversi giorni il loro passaporto. I, stanchi della crisi economica e dalla inefficienza del governo,no un futuro all’estero. Sri

Billa42_ : Sri Lanka: i cittadini in cerca di una vita migliore - ale_graziadei : RT @UnimondoOrg: Il #default dello #SriLanka: la #crisi è totale. Lo Sri Lanka attraversa una grave #crisieconomica che si riverbera in ten… - UnimondoOrg : Il #default dello #SriLanka: la #crisi è totale. Lo Sri Lanka attraversa una grave #crisieconomica che si riverbera… - pax_ : Reminder, Organic != Eco - 58_luigina : Un giorno libero in più a settimana per gli statali, ma solo a una condizione: così lo Sri Lanka affronta la crisi -