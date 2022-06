Salernitana, Sabatini: «Deufradato di un qualcosa che mi appartiene» (Di giovedì 16 giugno 2022) Walter Sabatini torna brevemente a parlare del suo addio alla Salernitana e non solo. Le dichiarazioni dell’ex dirigente granata Walter Sabatini, ai microfoni del Secolo XIX, ha risposto alle domande sul suo addio alla Salernitana. ADDIO ALLA Salernitana – «No, non ho ancora metabolizzato la fine della mia storia con la Salernitana, dopo sei mesi di lavoro incessante. La vedo male perchè sono uno spettatore. Per me una situazione difficile da sopportare. Mi sento defraudato di qualcosa che mi appartiene. Quindi, la vedo male. Ecco, comunque più che della Salernitana vorrei parlare di Sampdoria». SAMPDORIA – «Ho vissuto male quell’esperienza, perché sono stato fisicamente male. Ho dato un contributo ignobile, irrilevante, ma ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Waltertorna brevemente a parlare del suo addio allae non solo. Le dichiarazioni dell’ex dirigente granata Walter, ai microfoni del Secolo XIX, ha risposto alle domande sul suo addio alla. ADDIO ALLA– «No, non ho ancora metabolizzato la fine della mia storia con la, dopo sei mesi di lavoro incessante. La vedo male perchè sono uno spettatore. Per me una situazione difficile da sopportare. Mi sento defraudato diche mi. Quindi, la vedo male. Ecco, comunque più che dellavorrei parlare di Sampdoria». SAMPDORIA – «Ho vissuto male quell’esperienza, perché sono stato fisicamente male. Ho dato un contributo ignobile, irrilevante, ma ...

