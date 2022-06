«La droga sta rovinando i miei figli»: la lettera di un padre alla polizia porta all’arresto del pusher (Di giovedì 16 giugno 2022) «I miei figli si stanno rovinando la vita per la droga». Inizia così la lettera scritta da un padre di famiglia e recapitata agli uffici della polizia locale di San Faustino, a Brescia. Nessuna firma o indicazione che consentisse di risalire all’autore del testo, ma alcune precise informazioni da cui hanno preso avvio le indagini del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale per ricostruire un’attività di spaccio. Un uomo di 57 anni di nazionalità tunisina, residente a Villaggio Prealpino, è stato fermato e arrestato dopo qualche giorno. Stando a quanto riportato dal Giornale di Brescia, gli agenti sono risaliti all’uomo seguendo la “mappa” fornita dal padre di famiglia nella sua ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) «Isi stannola vita per la». Inizia così lascritta da undi famiglia e recapitata agli uffici dellalocale di San Faustino, a Brescia. Nessuna firma o indicazione che consentisse di risalire all’autore del testo, ma alcune precise informazioni da cui hanno preso avvio le indagini del nucleo digiudiziaria dellalocale per ricostruire un’attività di spaccio. Un uomo di 57 anni di nazionalità tunisina, residente a Villaggio Prealpino, è stato fermato e arrestato dopo qualche giorno. Stando a quanto rito dal Giornale di Brescia, gli agenti sono risaliti all’uomo seguendo la “mappa” fornita daldi famiglia nella sua ...

Pubblicità

debra_hhh : Sta diventando la mia nuova droga - _onlythebrav3 : @L0VELYGHVFA MA LA BARDUGO VERAMENTE LA DROGA NON SAPEVO DOVE SBATTERE LA TESTA MIO PADRE SCONVOLTO CHE MI GUARDAV… - 2stelladestra : Mi sta sballato twitter pure lui percepisce la droga - xtomlinsonju : MA IN CHE SENSO VIRGINIA RAFFAELE STA CON BAGLIONI??? AOOOOO MA CHE DROGA STANNO USANDO TUTTI QUEST'ANNO??? - crypicciau17 : RT @Debbbbbi: Questo fandom sta così alla frutta che stasera la frutta la metterebbe tutta a servizio di tisanina per l’infuso perfetto pur… -