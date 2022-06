Google Maps ora indica anche il costo totale di un viaggio

(Di giovedì 16 giugno 2022) Prevista con l’imminente nuovo update dila funzione che consentirà di calcolare ildei nostri percorsi, sia per sistemi operativi Android sia iOS. Ecco tutto i dettagli della nuova release. La nuova versione dicon i costi dei percorsi è in arrivo – ComputerMagazine.itNon solo le possibilità a cui siamo abituati di scegliere tra percorsi più veloci o lunghi, più “green” e rispettosi dell’ambiente o senza caselli: a partire dal prossimo update della Appdi BigG, gli utenti potrannocalcolare la stima delle spese di tragitto e dida affrontare. Un po’ come molti di noi sono abituati a fare già da tempo con il software di navigazione della Guida Michelin. Dopo la ...

avrà presto un nuovo widget per Android che consentirà di avere sempre sott'occhio il traffico in tempo reale nelle vicinanze. Non si tratta di un'indiscrezione ma di una certezza, perché ...... una chiamata API viene effettuata quando facciamo il login nel nostro account di posta elettronica, un'altra quando inseriamo un indirizzo in, un'altra mentre completiamo un acquisto ... Su Google Maps è in arrivo una novità utilissima Non è un adattamento moderno dell' 'Uomo Invisibile', quello che hanno catturato le telecamere di Google Street View, a New York, ma un'immagine di vita quotidiana: una tuta ignifuga senza corpo al su ...Sugli smartphone sta arrivando un nuovo widget di Google Maps che potrebbe rivelarsi tanto intelligente quanto comodo da usare: il traffico in tempo reale.