Ginnastica ritmica, Tara Dragas conquista l’argento agli Europei! L’azzurra illumina al nastro tra le juniores (Di giovedì 16 giugno 2022) agli Europei 2022 di Ginnastica ritmica sono andate in scena le Finali di Specialità riservata alle individualiste juniores. L’Italia festeggia una splendida medaglia d’argento, conquistata dalla grande promessa Tara Dragas. La 15enne si illumina un numero meraviglioso al nastro, proprio in chiusura di giornata, e riesce a salire sul secondo gradino del podio con grandissima personalità. La friulana ha strabiliato sulle note di “Stalker’s Tango” di Autoheart e ha ottenuto l’eccellente punteggio di 29.050, migliorando sensibilmente il 28.300 delle qualifiche. L’allieva di Spera Dragas ha sfoggiato ancora una volta tutto il suo talento dopo aver strabiliato ai Giochi del Mediterraneo ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022)Europei 2022 disono andate in scena le Finali di Specialità riservata alle individualiste. L’Italia festeggia una splendida meda d’argento,ta dalla grande promessa. La 15enne siun numero meraviglioso al, proprio in chiusura di giornata, e riesce a salire sul secondo gradino del podio con grandissima personalità. La friulana ha strabiliato sulle note di “Stalker’s Tango” di Autoheart e ha ottenuto l’eccellente punteggio di 29.050, migliorando sensibilmente il 28.300 delle qualifiche. L’allieva di Speraha sfoggiato ancora una volta tutto il suo talento dopo aver strabiliato ai Giochi del Mediterraneo ...

