Fine vita: il primo suicidio assistito in Italia è di Federico Carboni (Di giovedì 16 giugno 2022) Stamattina arriva l’annuncio della morte di Federico Carboni. Il 44 enne marchigiano risulta così il primo Italiano ad aver ricevuto il via libera per il suicidio assistito. Conosciuto ai più come: “Mario”, ha deciso dopo la sua dipartita di rivelare la propria identità all’opinione pubblica. Un passo importante per una legge sul Fine vita. Fine vita, la battaglia legale di Federico Carboni Finalmente Federico Carboni aka Mario ha smesso di soffrire. Una battaglia legale lunghissima fatta assieme all’Associazione Luca Coscioni. Alla Fine quindi al 44 enne è stato concesso il suicidio medicalmente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Stamattina arriva l’annuncio della morte di. Il 44 enne marchigiano risulta così ilno ad aver ricevuto il via libera per il. Conosciuto ai più come: “Mario”, ha deciso dopo la sua dipartita di rivelare la propria identità all’opinione pubblica. Un passo importante per una legge sul, la battaglia legale diFinalmenteaka Mario ha smesso di soffrire. Una battaglia legale lunghissima fatta assieme all’Associazione Luca Coscioni. Allaquindi al 44 enne è stato concesso ilmedicalmente ...

