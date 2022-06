(Di giovedì 16 giugno 2022) Un gradito ritorno? Staremo a vedere. La F1, infatti,essere nuovamente una porta aperta per. Il terzo pilota della Ferrari, attualmente impegnato nel campionato di FormulaE, avrebbe una nuova chance e il nome della scuderia è quella della. Non è un mistero, infatti, che le prestazioni del tedescosiano state, fino a questo momento, al di sotto delle attese. Lo stesso Team Principal, Gunther Steiner, ha criticato quanto fatto daper i tanti/troppi errori costati in termini economici alla squadra, per la portata dei suoi incidenti. A Baku (Azerbaijan), il figlio del grande Michael è riuscito a vedere la bandiera a scacchi, ma il 14° posto finale non è certo un grande risultato, tenendo conto anche della sua partenza ...

OA Sport

Per Mick sarà una gara importante, alla luce delle voci di mercato che lo vorrebbero fuori dalla Haas nel 2023 per far spazio ad. Queste le parole del tedesco in vista del Gran ......è tra le delusioni di questo inizio stagione e in pole position nel 2023 per un eventuale avvicendamento come sottolineato dal giornalista Joe Saward nel suo blog ci sarebbe, ... F1, Antonio Giovinazzi potrebbe sostituire Mick Schumacher in Haas dal 2023 Il noto giornalista Joe Saward crede che Giovinazzi sia il favorito per fare ritorno in F1 al posto di Mick Schumacher in Haas.Incidenti e risultati negativi, il figlio di Michael delude alla sua seconda stagione. Giovinazzi potrebbe sostituirlo ...