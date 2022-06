Donazione di sangue: l'appello del Sindaco di Monopoli (Di giovedì 16 giugno 2022) È stata l'occasione per ringraziare medici e infermieri impegnati nel servizio e i volontari della sezione Avis di Monopoli per il costante e quotidiano impegno. 'Mai come in questo periodo c'è ... Leggi su puglialive (Di giovedì 16 giugno 2022) È stata l'occasione per ringraziare medici e infermieri impegnati nel servizio e i volontari della sezione Avis diper il costante e quotidiano impegno. 'Mai come in questo periodo c'è ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. La Croce Rossa Italiana rivolge un appello a tutti, 'ma in part… - vigilidelfuoco : Donare sangue è un atto d’amore nei confronti degli altri e di se stessi. Molti #vigilidelfuoco #oggi #14giugno in… - FNInfermieri : ?? I donatori di #sangue in Italia nel 2021 sono stati 1.653.268, in ripresa sul 2020, ma ancora inferiori rispetto… - TibetNews11 : Il #Tibet #Blood Center lancia le attività di servizio di promozione della salute della #donazione di sangue - dtecnoimpianti1 : @borghi_claudio Ciao Claudio.primo giorno ....ma io da non vaccinato per un contatto avvenuto domenica in giornata… -