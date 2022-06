Cologno | perde il controllo dell’auto e si ribalta in via Crema

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 giugno 2022)al Serio. Autota nella mattinata di giovedì 16, in viaal serio. Un uomo di 73 anni, probabilmente a causa di un malore, ha perso ildella sua vettura che si èta sul fianco. Sul posto i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio, che hanno estratto l’anziano dall’auto e lo hanno affidato alle cure dei soccorritori del 118. Per accertare la dinamica dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Il 73enne è stato trasportato all’ospedale. le sue condizioni non sarebbero gravi.