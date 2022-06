“Chi l’ha visto”, le novità sul caso di Greta Spreafico: l’appello di amici e parenti (Di giovedì 16 giugno 2022) I casi di scomparsa sono una realtà sia nel nostro Paese che nel resto del Mondo. Molte volte il finale di queste storie con protagonisti uomini e donne che spariscono nel nulla è davvero terrificanti. Sabato 4 giugno 2022 da Porto Tolle, vicino a Rovigo, è scomparsa Greta Spreafico, una cantante rock originaria di Erba, in provincia di Como. Della 53enne, di cui si sono perse le tracce, ne ha parlato anche Chi l’ha visto, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai 3. Vediamo a che punto sono le indagini.



