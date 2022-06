Vodafone primo operatore in Italia a rendere disponibile la tecnologia Cat-M (Di mercoledì 15 giugno 2022) MILANO – Vodafone, primo operatore in Italia, rende disponibile da oggi a livello nazionale CAT-M, l’ultima generazione delle tecnologie di Mobile IoT o LPWA (Low-Power Wide-Area). La tecnologia CAT-M utilizza la rete cellulare 4G e rispetto al Narrowband IoT si caratterizza per un’ampia copertura, performance stabili anche in mobilità e una capacità di trasmissione dati elevata che insieme ne fanno la tecnologia ideale per soluzioni IoT in mobilità. Complementare al Narrowband IoT, CAT-M contribuirà in modo significativo nei prossimi anni allo sviluppo delle smart cities, anche in ambiti strategici quali mobilità e sanità. Con questa nuova tecnologia Vodafone si conferma un player di riferimento nel mercato della connettività IoT, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 giugno 2022) MILANO –in, rendeda oggi a livello nazionale CAT-M, l’ultima generazione delle tecnologie di Mobile IoT o LPWA (Low-Power Wide-Area). LaCAT-M utilizza la rete cellulare 4G e rispetto al Narrowband IoT si caratterizza per un’ampia copertura, performance stabili anche in mobilità e una capacità di trasmissione dati elevata che insieme ne fanno laideale per soluzioni IoT in mobilità. Complementare al Narrowband IoT, CAT-M contribuirà in modo significativo nei prossimi anni allo sviluppo delle smart cities, anche in ambiti strategici quali mobilità e sanità. Con questa nuovasi conferma un player di riferimento nel mercato della connettività IoT, ...

Pubblicità

Rog_2 : RT @Lopinionista: Vodafone primo operatore in Italia a rendere disponibile la tecnologia Cat-M - Lopinionista : Vodafone primo operatore in Italia a rendere disponibile la tecnologia Cat-M - ParliamoDiNews : Vodafone sperimenta il primo ripetitore autoalimentato del Regn #vodafone #sperimenta #ripetitore #autoalimentato… - KhronosOne : @OfficialForHum Ciao! Passa a Vodafone, e avrai il calcio, il minuto per minuto, il infinito, il scaigo, il chiamat… - OfficialForHum : Primo mese in cui ho smesso di dare soldi alla Vodafone e mi sento bene. -