Turismo | la crisi è finita

Borghi medievali, colline, mare da sogno, città d'arte, montagne, laghi e una sterminata varietà di paesaggi e culture. L'Italia – dopo due anni di pandemia – torna ad essere il sogno dei viaggiatori che scelgono il nostro Paese come meta prediletta per le vacanze. I numeri raccolti dopo il primo scorcio della stagione fanno ben sperare in una ripresa che potrebbe avvenire in maniera ancora più rapida delle attese. Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, ha infatti dichiarato: "C'è una ripresa inaspettata del Turismo sui numeri, eravamo certi che dopo due anni di prigionia ci sarebbe stata una ripresa, ma non con questi numeri". Numeri che l'associazione degli albergatori snocciola tirando le fila dei risultati del ponte del primo giugno: "Per il Turismo leisure si tratta di un solido +33,4%, risultato del +13,5% delle presenze italiane e del ...

