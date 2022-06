Perché supermercati e ristoranti scioperano contro i buoni pasto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Chi aderisce non li accetterà nella giornata di mercoledì, per protesta contro le commissioni e le gare nel settore pubblico Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 giugno 2022) Chi aderisce non li accetterà nella giornata di mercoledì, per protestale commissioni e le gare nel settore pubblico

Pubblicità

ilpost : Perché supermercati e ristoranti scioperano contro i buoni pasto - infoitinterno : Sciopero buoni pasto 15 giugno, oggi i supermercati e bar non li accettano. Ecco perché - bragheonte : @Margi625 Chiede armi moderne perché le rivendono,sono dei farabutti! Anche gli aiuti finiscono sugli scaffali dei supermercati! - zazoomblog : Sciopero buoni pasto 15 giugno oggi i supermercati e bar non li accettano. Ecco perché - #Sciopero #buoni #pasto… - VoceDelTrentino : Sciopero contro i buoni pasto. Per 24 ore bar, ristoranti e supermercati non accetteranno i buoni pasto -