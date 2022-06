Notizia a sorpresa: i BTS si prendono una pausa (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, tra palloncini viola e azzurri, nel bel mezzo della tradizionale cena in streaming che si tiene ogni anno: i BTS si prendono una pausa. Hybe, la casa di produzione che segue anche i Bts e che è quotata in borsa, dopo il crollo delle azioni, scese al 28% nella prima ora, si è precipitata a fornire una flebile smentita. Ha precisato che il gruppo non si sarebbe preso una vera pausa, ma che avrebbe continuato a lavorare su progetti sia comuni che individuali.Sono nove anni ormai che i BTS hanno iniziato il proprio progetto musicale passando dalla vetta delle classifiche sudcoreane e asiatiche a quella dei principali mercati musicali al mondo, su tutti quello degli Stati Uniti. Perché i BTS prendono una pausa Durante l’evento, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Laè arrivata come un fulmine a ciel sereno, tra palloncini viola e azzurri, nel bel mezzo della tradizionale cena in streaming che si tiene ogni anno: i BTS siuna. Hybe, la casa di produzione che segue anche i Bts e che è quotata in borsa, dopo il crollo delle azioni, scese al 28% nella prima ora, si è precipitata a fornire una flebile smentita. Ha precisato che il gruppo non si sarebbe preso una vera, ma che avrebbe continuato a lavorare su progetti sia comuni che individuali.Sono nove anni ormai che i BTS hanno iniziato il proprio progetto musicale passando dalla vetta delle classifiche sudcoreane e asiatiche a quella dei principali mercati musicali al mondo, su tutti quello degli Stati Uniti. Perché i BTSunaDurante l’evento, ...

