LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 5 km al traguardo! si va verso la volata (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 Davanti ci sono gli uomini dell’EF. 17.03 Si entra nell’ultimo km. 17.02 Si va verso gli ultimi 2 km. 17.00 Finita la discesa gruppo compatto, pronto alla volata. 16.57 La discesa si concluderà a 5 km dal traguardo. 16.55 Ecco: 10 km al traguardo! 16.54 Reichenbach è in discesa, il gruppo lo tallona. 16.53 Sono 6 i suoi secondi di vantaggio. L’elvetico ci prova. 16.51 Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ) allunga per andare a prendersi i punti del GPM. 16.50 Sono 14 i km all’arrivo. 16.47 Scatto di Marc Hirschi (UAE): fa male alla coda del gruppo. 16.46 Brambilla non lascia il segno. Si continua a salire con un gruppo compatto. 16.43 Ci prova Gianluca Brambilla con un allungo in progressione. 16.40 Ripresi i fuggitivi: 18 km al traguardo. 16.38 Matthew ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03 Davanti ci sono gli uomini dell’EF. 17.03 Si entra nell’ultimo km. 17.02 Si vagli ultimi 2 km. 17.00 Finita la discesa gruppo compatto, pronto alla. 16.57 La discesa si concluderà a 5 km dal traguardo. 16.55 Ecco: 10 km al16.54 Reichenbach è in discesa, il gruppo lo tallona. 16.53 Sono 6 i suoi secondi di vantaggio. L’elvetico ci prova. 16.51 Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ) allunga per andare a prendersi i punti del GPM. 16.50 Sono 14 i km all’arrivo. 16.47 Scatto di Marc Hirschi (UAE): fa male alla coda del gruppo. 16.46 Brambilla non lascia il segno. Si continua a salire con un gruppo compatto. 16.43 Ci prova Gianluca Brambilla con un allungo in progressione. 16.40 Ripresi i fuggitivi: 18 km al traguardo. 16.38 Matthew ...

