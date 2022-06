Crevalcore Bo | botte alla moglie perché prende la pillola | marito voleva altri figli

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Per avere deciso dire laanticoncezionale, come hanno ricostruito i carabinieri, una donna di 23 anni di nazionalità marocchina, residente a, nel Bolognese, è stata vittima di violenze e minacce da parte del, connazionale di 36 anni, che invece. Ieri sera l'ultimo di una serie di episodi violenti che ha spinto la giovane a chiamare il 112.

Sky Tg24

La donna è stata portata in ospedale leggi anche Ragazza denuncia stupro, disposti domiciliari per lui I militari della stazione di, raggiunta l'abitazione della famiglia nelle campagne, ...