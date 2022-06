Pubblicità

EuropaToday

... Volker Wissing: "Per il futuro, non possiamo puntare solo sulla mobilità elettrica o sull'. Anche le compagnie aeree dovranno pagare in base alla CO2 emessa, non soltanto per iinterni ...... riflettere e fare dei convegni invitando decine di migliaia di esperti che arrivano con... abbiamo auto elettriche e ae sistemi di coltivazione senza veleni che ormai sono molto ... “Voli a idrogeno dal 2028”: le prime tratte tra l'Olanda e Londra L’e-kerosene potrebbe ridurre le emissioni di CO2 di 5 milioni di tonnellate entro il 2030 nel settore dell'aviazione europeo ...Se il nuovo test andrà secondo i piani, la Nasa potrebbe autorizzare un primo volo di prova senza equipaggio con partenza ... delle perdite in una linea di alimentazione per l’idrogeno liquido, ma ...