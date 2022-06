Tirare la corda con Draghi per non tirare le cuoia: la nuova strategia di Salvini. Primo segnale sulla riforma Cartabia (Di martedì 14 giugno 2022) Il leghista non può staccare la spina al governo per non darla vinta a Meloni. Ma alzerà i toni su tutto, dall'economia alla giustizia, dove oggi la Lega ha di nuovo sabotato il Ddl Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 giugno 2022) Il leghista non può staccare la spina al governo per non darla vinta a Meloni. Ma alzerà i toni su tutto, dall'economia alla giustizia, dove oggi la Lega ha di nuovo sabotato il Ddl

demelza72 : RT @HuffPostItalia: Tirare la corda con Draghi per non tirare le cuoia: la nuova strategia di Salvini. Primo segnale sulla riforma Cartabia… - HuffPostItalia : Tirare la corda con Draghi per non tirare le cuoia: la nuova strategia di Salvini. Primo segnale sulla riforma Cart… - Adriana57201591 : @dottorbarbieri Siete scandalosi..continuate a tirare la corda.. - Max6838297768 : RT @Frank196018: @gaiatortora Devi imparare a rispettare la volontà popolare, anche se non ti piace. Per quanto attiene al calo, beh la gen… - Ronnie09522647 : C'e' una tale crisi, che noi cittadini, tiriamo la cinghia, mentre i politici continuano a tirare la corda.....ocio neh!..???? -