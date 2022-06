Sollevamento pesi, Giulia Imperio: “Contenta per l’oro, ma agli Europei avevo margine. E sui Mondiali…” (Di martedì 14 giugno 2022) Giulia Imperio è stata indubbiamente una delle grandi protagoniste della spedizione italiana reduce dai Campionati Europei di pesistica olimpica 2022, andati in scena a Tirana dal 28 maggio al 5 giugno. La giovane pugliese classe 2001 ha infatti vinto la medaglia d’oro di totale nella categoria 49 kg, aggiudicandosi il primo titolo senior della carriera a livello internazionale dopo aver dominato gli ultimi Europei Junior nel 2021. La ventenne di Grottaglie si è imposta grazie ad uno strappo da 79 kg e ad uno slancio da 92 kg per un totale di 171 kg, abbastanza lontano dal suo record personale e nazionale di 183 kg. Con all’orizzonte il sogno olimpico di Parigi 2024, la portacolori azzurra vuole proseguire il suo percorso di crescita per migliorare giorno dopo giorno e ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022)è stata indubbiamente una delle grandi protagoniste della spedizione italiana reduce dai Campionatidistica olimpica 2022, andati in scena a Tirana dal 28 maggio al 5 giugno. La giovane pugliese classe 2001 ha infatti vinto la meda d’oro di totale nella categoria 49 kg, aggiudicandosi il primo titolo senior della carriera a livello internazionale dopo aver dominato gli ultimiJunior nel 2021. La ventenne di Grotte si è imposta grazie ad uno strappo da 79 kg e ad uno slancio da 92 kg per un totale di 171 kg, abbastanza lontano dal suo record personale e nazionale di 183 kg. Con all’orizzonte il sogno olimpico di Parigi 2024, la portacolori azzurra vuole proseguire il suo percorso di crescita per migliorare giorno dopo giorno e ...

