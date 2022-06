Inter Dybala, chiusura vicina: Antun è a Milano (Di martedì 14 giugno 2022) La trattativa tra Dybala e l’Inter prosegue spedita: Antun, agente della Joya, è a Milano per chiudere l’accordo Prosegue spedita la trattativa tra l’Inter e Dybala. L’agente della Joya, Jorge Antun, è a Milano per parlare con i dirigenti dei nerazzurri. chiusura che dovrebbe arrivare sulla base di 6 milioni a stagione più bonus per 3 o 4 anni. Fumata bianca che potrebbe già arrivare nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) La trattativa trae l’prosegue spedita:, agente della Joya, è aper chiudere l’accordo Prosegue spedita la trattativa tra l’. L’agente della Joya, Jorge, è aper parlare con i dirigenti dei nerazzurri.che dovrebbe arrivare sulla base di 6 milioni a stagione più bonus per 3 o 4 anni. Fumata bianca che potrebbe già arrivare nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Dybala-#Inter: non c’è gap, non c’è nulla, c’è convinzione totale. 13 aprile 2022-14 giugno 2022. Ora andiamo perc… - sportface2016 : +++Dall'#Argentina: Paulo #Dybala è un nuovo giocatore dell'#Inter. Quattro anni di contratto, al rientro dalle vac… - Gazzetta_it : #Dybala sposa l'#Inter: un quadriennale per lui. Decisiva anche mamma Alicia #calciomercato - Sicilianodoc7 : RT @Gloriajadore: Mio figlio andò a vedere Juve Inter, rimasto flashato dallo stadium dai cori,nel vedere calciatori dal vivo, vedere il su… - CalcioNews24 : Chiusura vicina tra l'#Inter e #Dybala ?? -