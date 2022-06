Elezioni Lucca | sarà ballottaggio Raspini - Pardini Il distacco è poco più di 8 punti

Pubblicità

you_trend : ?? BREAKING - Comunali Francesco Raspini (CSX) e Mario Pardini (CDX) andranno al ballottaggio nelle elezioni per i… - il_cappellini : Per la Lega elezioni amare: la lista va male al nord, molto male al sud, superata quasi ovunque da Fratelli d'Itali… - FRANCESC0PAGANO : RT @you_trend: ?? Elezioni Comunali #Lucca - SCRUTINIO (62/86 sez.) Raspini (CSX) 43,3% Pardini (CDX) 33,9% #Amministrative2022 #Comunali2… - FRANCESC0PAGANO : RT @you_trend: ?? Elezioni Comunali #Lucca - SCRUTINIO (28/86 sez.) Raspini (CSX) 44,1% Pardini (CDX) 33,9% #Amministrative2022 #Comunali2… - FRANCESC0PAGANO : RT @you_trend: ?? Elezioni Comunali #Lucca - SCRUTINIO (7/86 sez.) Raspini (CSX) 43,6% Pardini (CDX) 34,8% #Amministrative2022 #Comunali20… -

... in testa centrodestra BELLUNO (civico ) Centrodestra PADOVA (centrosinistra) Centrosinistra VERONA (centrodestra) Ballottaggio, in testa centrosinistra(centrosinistra) Ballottaggio, in testa ...A Piacenza e Alessandria partiranno in testa i candidati dem, come anche ae Viterbo. Mentre a Frosinone, Gorizia e Barletta, l'equilibrio è ribaltato.Sarà ballottaggio: questo hanno decretato le urne poco frequentate dei seggi del Comune di Lucca che, dopo un'intensa giornata di notizie, attese, dati e smentite, hanno finalmente elaborato i dati de ...Il centrodestra è largamente in testa dopo il primo turno delle comunali 2022 per quanto riguarda i capoluoghi di provincia. L'alleanza con FdI, Lega e FI strappa al centrosinistra il sindaco di Paler ...