Charlene di Monaco, il castello segreto di Alberto proibito anche a lei

Mentre Charlene di Monaco è sparita nuovamente dalle scene dopo che è stata trovata positiva al Covid, la tv francese ha svelato la più segreta delle dimore di Alberto. Si tratta di un magnifico castello, lontano da tutto e da tutti dove perfino la Principessa per accedervi deve chiedere il permesso.

Charlene di Monaco non si fa più vedere dall'inizio di giugno. Ha giusto fatto in tempo a presenziare a quattro eventi pubblici, uno tra l'altro in solitaria con la figlia Gabriella, per poi sparire nuovamente a causa del Covid. Alberto si è trovato di nuovo solo ad affrontare gli impegni istituzionali e a badare ai figli. E così si è dovuto "accontentare" di avere al suo fianco, anziché la moglie, una ...

