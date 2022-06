Amici, telefonata bollente: “È pronta per fare il passo” (Di martedì 14 giugno 2022) La telefonata potrebbe essere già partita dal talent di Amici ed è davvero bollente. Vediamo le ultime indiscrezioni pazzesche. Amici (Witty tv screenshot)Dal talent di Amici sono usciti tanti ragazzi pronti ad intraprendere una carriera luminosa. Scopriamo insieme per chi è la telefonata bollente in queste ore. Amici è il talent show di Maria De Filippi che si è concluso da poche settimane, ma che è sempre al centro delle indiscrezioni e delle notizie dell’ultim’ora. Si parla già infatti della prossima edizione e i fan sono attentissimi a non lasciarsi sfuggire nessuna novità in merito. L’ultima notizia ufficiale riguarda la conferma della presenza di Lorella Cuccarini come professoressa anche per la prossima edizione, per la gioia di moltissimi ... Leggi su specialmag (Di martedì 14 giugno 2022) Lapotrebbe essere già partita dal talent died è davvero. Vediamo le ultime indiscrezioni pazzesche.(Witty tv screenshot)Dal talent disono usciti tanti ragazzi pronti ad intraprendere una carriera luminosa. Scopriamo insieme per chi è lain queste ore.è il talent show di Maria De Filippi che si è concluso da poche settimane, ma che è sempre al centro delle indiscrezioni e delle notizie dell’ultim’ora. Si parla già infatti della prossima edizione e i fan sono attentissimi a non lasciarsi sfuggire nessuna novità in merito. L’ultima notizia ufficiale riguarda la conferma della presenza di Lorella Cuccarini come professoressa anche per la prossima edizione, per la gioia di moltissimi ...

Pubblicità

amici_da : È stato un pomeriggio da incubo..lunedì avevo chiesto al comune di Tarquinia tramite mail di pulire lo spazio dove… - clamax5 : @AxiaFel Due miei 'ex amici' mi tolsero il saluto oltre ad interrompere la telefonata quando mi 'permisi' di sugger… - teuta_59 : @P_M_1960 Non puoi dimenticarlo, eri tu che mi hai tirato per i capelli ?????? Eri giù davvero, la tua telefonata ha c… -