A Severodonetsk l' ultima battaglia “Si combatte per ogni metro d' Ucraina”

Si combatte «per ogni metro» a Severodonetsk, nell'est dell'Ucraina. Le parole del presidente Volodymyr Zelensky sintetizzano una situazione che sul campo è drammatica. La città, nella regione di Luhansk, affronta l'incubo isolamento mentre la battaglia imperversa: il governatore Serhiy Haidai ha riferito che tutti e tre i ponti verso il centro città sono stati distrutti e questo rende l'evacuazione dei residenti e il trasporto di merci «impossibile». Intanto un pesante attacco delle forze russe prende di mira la centrale chimica Azot, dove Kiev riferisce che sono rifugiati «circa 500 civili, 40 dei quali bambini», situazione che richiama alla memoria l'assedio all'acciaieria Azovstal di Mariupol. L'aggiornamento sui ponti è giunto in serata, dopo che lo stesso governatore Haidai ...

