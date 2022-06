A Roma un 15enne è stato accoltellato in strada da un coetaneo: è gravissimo in ospedale (Di martedì 14 giugno 2022) Non ci sono ancora buone notizie dall’ospedale, dove ieri un ragazzo è stato ricoverato in codice rosso. La notizia è stata diffusa nella tarda serata del 13 giugno e arriva dalla capitale. Un ragazzino di 15 anni, capoverdiano, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso e in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato a un braccio da un 16enne. L’aggressione è avvenuta in viale Giulio Cesare, all’altezza della fermata della metro Lepanto, nel quartiere Prati, a Roma. Sull’aggressione indagano gli agenti del commissariato Prati e gli investigatori della squadra mobile della questura di Roma. Ragazzo accoltellato a Roma: le ultime notizie Il 15enne è stato ferito ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022) Non ci sono ancora buone notizie dall’, dove ieri un ragazzo èricoverato in codice rosso. La notizia è stata diffusa nella tarda serata del 13 giugno e arriva dalla capitale. Un ragazzino di 15 anni, capoverdiano, èricoverato inin codice rosso e in pericolo di vita dopo esserea un braccio da un 16enne. L’aggressione è avvenuta in viale Giulio Cesare, all’altezza della fermata della metro Lepanto, nel quartiere Prati, a. Sull’aggressione indagano gli agenti del commissariato Prati e gli investigatori della squadra mobile della questura di. Ragazzo: le ultime notizie Ilferito ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ragazzo di 15 anni accoltellato in strada a Roma: è grave. Il fatto è avvenuto all'altezza della fermata metro Lepa… - SaCe86 : Ragazzo di 15 anni accoltellato in strada a Roma: è grave - infoitinterno : Roma, accoltellato in strada un 15enne: è grave. Fermato il responsabile - DanielaZini1 : Sangue per le strade di Roma, 15enne capoverdiano accoltellato da un coetaneo capoverdiano: fermato | Preoccupano l… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Ragazzo di 15 anni accoltellato in strada a Roma: è grave. Il fatto è avvenuto all'altezza della fermata metro Lepanto, n… -