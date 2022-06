Napoli, addio Koulibaly? Si monitora Bremer e spunta un difensore del Manchester United (Di lunedì 13 giugno 2022) Quella relativa a Kalidou Koulibaly è una delle situazioni più delicate in casa Napoli. Il centrale senegalese ha un contratto in scadenza nel 2023 e, in caso di mancato rinnovo, gli azzurri potrebbero decidere di cederlo già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, il Napoli valuta Koulibaly circa 40 milioni. Non sono arrivate offerte ufficiali, ma la dirigenza azzurra è a conoscenza dei contatti tra l’entourage di Koulibaly e grandi club come Barcellona, Psg e Chelsea. Mercato Napoli, Bremer (Getty Images) Proprio per questo motivo, il Napoli non intende farsi trovare impreparato e hanno deciso di fiondarsi su un giocatore che già in passato è stato accostato più volte agli ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) Quella relativa a Kalidouè una delle situazioni più delicate in casa. Il centrale senegalese ha un contratto in scadenza nel 2023 e, in caso di mancato rinnovo, gli azzurri potrebbero decidere di cederlo già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ilvalutacirca 40 milioni. Non sono arrivate offerte ufficiali, ma la dirigenza azzurra è a conoscenza dei contatti tra l’entourage die grandi club come Barcellona, Psg e Chelsea. Mercato(Getty Images) Proprio per questo motivo, ilnon intende farsi trovare impreparato e hanno deciso di fiondarsi su un giocatore che già in passato è stato accostato più volte agli ...

