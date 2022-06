Meloni, Fdi traina c.destra. Torna sano bipolarismo (Di lunedì 13 giugno 2022) "C'è il ritorno di un sano bipolarismo: il centrodestra sia chiaro, compatto e alternativo alla sinistra. Questo ci chiedono gli elettori. Fdi cresce ovunque con dati molto significativi. FdI è la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) "C'è il ritorno di un: il centrosia chiaro, compatto e alternativo alla sinistra. Questo ci chiedono gli elettori. Fdi cresce ovunque con dati molto significativi. FdI è la ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Meloni: 'Follia la mascherina al seggio', ma le fanno notare che non e' obbligatoria. La presidente di FdI non fa d… - SandraM0027 : Meloni orgogliosa che i soldatini di FdI abbiano obbedito alle indicazioni. Votando e votato si. D'altronde la sua… - gervasoni1968 : Fdi, Fratelli di Padania. Meloni completa l’opera: il Nord vota per lei - HuffPost Italia - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative Giorgia #Meloni: 'Non nascondo la soddisfazione di FdI sui risultati del primo tu… - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative Giorgia #Meloni: 'Non nascono la soddisfazione di FdI sui risultati del primo tur… -