Iva Zanicchi nel cast di Ballando con le Stelle | “Selvaggia Lucarelli deve fare attenzione o mi innervosisco”

Leggi su biccy

(Di lunedì 13 giugno 2022) Mancano quattro mesi al ritorno dicon lee già conosciamo il nome della prima concorrente ufficiale: Iva. Un nome fortissimo che conferma l’abilità di Milly Carlucci nell’arruolare vip di prima categoria. Dopo aver ricoperto il ruolo di giurata e di ospite in varie puntate dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato, Ivaha accettato l’invito di Milly Carlucci anche percon le. E non come ballerina per una notte, ma come concorrente a tutti gli effetti. A confermarlo è stata proprio la cantante in diretta radio. “Vado acon lee vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll“. Ivaconferma ...