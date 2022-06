(Di lunedì 13 giugno 2022) I risultati ancora parziali vedono l'avanzata dei Dem. A Pozzuoliballottaggio nel centrosinistra. Primi cittadini già eletti a Barano d'Ischia e Lettere. Gli eletti in Irpinia e Sannio, nel Salernitano e Casertano

rep_napoli : Comunali, la spunta il Pd: a Portici Cuomo vola oltre l'80%, a Nola Pd e M5S vincono al primo turno [aggiornamento… - occhio_notizie : Elezioni comunali, #Acerra ha scelto il suo nuovo sindaco: la spunta Tito D'Errico #elezioni #elezioni2022… -

Dove il centrodestra si presenta diviso, invece, lail centrosinistra, con i l Pd che ... E' il quadro che si delinea a urne chiuse, quando i risultati delle elezioninon sono ancora ...Il centrodestra, quando si presenta unito vince. Questo è il primo dato delledi domenica. I risultati delle liste anche nelle città del Nord certificano poi che ... invece, lail ... Comunali, la spunta il Pd: a Portici Cuomo vola oltre l'80%, a Nola Pd e M5S vincono al primo turno Sembrava, sembrava... alla fine nella competizione elettorale odolese ha vinto l’outsider. Non che venisse dato per scontato, ma provando a leggere quel che si diceva in paese, favorita era sembrata e ...La sfida fra le due candidate sindaco di Binasco l’ha vinta Liana Castaldo della lista BinascoPiù quasi doppiando Daniela Fabbri candidata della lista SiAmoBinasco. Liana Castaldo ha ottenuto 1.738 pa ...