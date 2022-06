Calciomercato Fiorentina, il sostituto di Milenkovic potrebbe arrivare dall’Hertha Berlino (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’affare Piatek di gennaio si riapre nuovamente l’asse Berlino-Firenze in questo Calciomercato. Infatti secondo il quotidiano tedesco Kicker la società viola per rinforzare il reparto difensivo, visto il possibile addio di Milenkovic, sta attentamente seguendo le mosse dell’Hertha Berlino riguardo il difensore centrale Omar Alderete, paraguaiano classe 1996 e che da luglio scorso ha militato in Liga con il Valencia. Omar Alderete Fiorentina Hertha Berlino Nel campionato passato ha giocato ben 29 partite in campionato quasi sempre da titolare e riuscendo a segnare anche 2 gol. La sua presenza in campo ha contribuito al lungo percorso della squadra nella Copa del Rey (Coppa del re), terminata purtroppo con la sconfitta in finale contro il Betis nella lotteria dei rigori. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’affare Piatek di gennaio si riapre nuovamente l’asse-Firenze in questo. Infatti secondo il quotidiano tedesco Kicker la società viola per rinforzare il reparto difensivo, visto il possibile addio di, sta attentamente seguendo le mosse dell’Herthariguardo il difensore centrale Omar Alderete, paraguaiano classe 1996 e che da luglio scorso ha militato in Liga con il Valencia. Omar AldereteHerthaNel campionato passato ha giocato ben 29 partite in campionato quasi sempre da titolare e riuscendo a segnare anche 2 gol. La sua presenza in campo ha contribuito al lungo percorso della squadra nella Copa del Rey (Coppa del re), terminata purtroppo con la sconfitta in finale contro il Betis nella lotteria dei rigori. ...

