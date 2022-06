“Bambina di 5 anni rapita da tre uomini” | scomparsa da Tremestieri

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ore di grande apprensione in provincia di Catania, dove unadi 5di Mascalucia sarebbe stata sequestrata oggi a Piano, frazione nel comune dietneo (Catania). La notizia è diventata subito virale sui social dove da questo pomeriggio sta circolando la foto della piccola.di 5: “E’ stata” Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica nell’edizione online, la madre delladi 5si sarebbe presentata in lacrime nel pomeriggio di oggi, 13 giugno, presso i carabinieri di Mascalucia per denunciare ladella figlia. A suo dire la, che compirà 5il prossimo luglio, sarebbe ...

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - Agenzia_Ansa : FLASH | E' stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo #ANSA - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - sissiisissi2 : RT @chilhavistorai3: +++ La piccola Elena è morta, non è stata rapita. Fatto ritrovare dalla mamma il corpo della bambina di quattro anni s… - PappaletteraF : RT @Cartabellotta: Ma come si fa a rapire e lasciar morire una bambina di 5 anni? Siete delle bestie #Elena RIP ?? -

Finisce nel peggiore dei modi il caso di Elena del Pozzo. Come riferisce l'Ansa è stato trovato il cadavere delladi cinquerapita ieri: la ragazzina era con la madre a Piano di Tremestieri, in provincia di Catania. Le indagini, condotte dai carabinieri di Catania e coordinate dal procuratore di ...Il cadavere della piccola Elena, che a luglio avrebbe compiuto 5, è stato trovato in un campo incolto, sulla via Turati, a Mascalucia, nel Catanese. La madre, ... trovato il cadavere della...La donna (classe 1998) stanotte ha subito un lungo interrogatorio che non ha convinto del tutto gli inquirenti. In mattinata ha indicato il luogo, non distante dalla loro casa di Mascalucia, dove è st ...Dopo la denuncia della ragazza, oggi 14enne, la Squadra Mobile di Vercelli ha raccolto numerosi e univoci indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo ...