Ascolti tv 12 giugno 2022: "Mina settembre" in replica batte il film di Canale5 (Di lunedì 13 giugno 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai1 con Serena Rossi batte tutti Poche emozioni nella programmazione pre-estiva delle reti generaliste, che ieri hanno visto doMinare Mina settembre su Rai1 che ha registrato il 16,75% di share media con 2,759 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction in replica con Serena Rossi aveva raccolto il 17,7% e 2, 8 milioni. Medaglia d'argento per il film Sergente Rex su Canale5 con il 13,42% e 2,062 milioni d'italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 14,8% e 2,2 milioni con lo show Avanti un altro… pure di sera con Paolo Bonolis. Terza piazza per la finale playoff di Serie C tra Palermo e Padova, vinta dai siciliani, ha fatto su Rai2 l'8,64% con 1,380 milioni di tifosi collegati.

