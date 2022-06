Vasco Rossi fa esplodere il Circo Massimo. Anche i Maneskin tra i 70 mila fun (Di domenica 12 giugno 2022) "Faremo esplodere il Circo Massimo di gioia" aveva promesso arrivando ieri a Roma e così è stato nel nome della musica "che è il contrario della guerra perché non c'è guerra dove c'è la musica". È un ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 12 giugno 2022) "Faremoildi gioia" aveva promesso arrivando ieri a Roma e così è stato nel nome della musica "che è il contrario della guerra perché non c'è guerra dove c'è la musica". È un ...

Pubblicità

yleniaindenial2 : RT @believeinmusic_: comunque mi spiace dirlo ma per me la più grande red flag di sempre è se ascolti vasco rossi - lesdeuxenenfer : RT @believeinmusic_: comunque mi spiace dirlo ma per me la più grande red flag di sempre è se ascolti vasco rossi - foryour_love__ : RT @foryour_love__: sto un po’ frignando perché stasera al circo massimo c’è il concerto di Vasco Rossi e tra meno di un mese ci saranno i… - HS_Baby_Honey : RT @believeinmusic_: comunque mi spiace dirlo ma per me la più grande red flag di sempre è se ascolti vasco rossi - RaffaeleUnivers : Che poi il problrma non è neanche Vasco Rossi, ma il suo fandom, che è pieno di teste di c... -