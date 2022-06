Scrutini | pubblicazione degli esiti nel rispetto della privacy | gli esiti pubblicati tramite il registro elettronico Cosa dice la normativa

Pubblicità

Agenda Digitale

... senza violare la privacy degli studenti, prevedendo ladeglinon sull'albo online, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati". La circolare del ...... a partire dalle ore 23 si avvieranno le operazioni di rilevazione edei dati dell'affluenza definitiva e degli. Tutti i dati verranno acquisiti tramite app su dispositivo ... Tempo di scrutini: come pubblicare gli esiti scolastici nel rispetto della privacy Esclusi dagli scrutini delle quinte, ma invitati in via informale agli scrutini del giorno dopo per altre classi, alcuni insegnanti demansionati benché in possesso di 'green pass rafforzato', per guar ...Niente cinquina ma un'inedita gara a sette per la finale del la LXXVI edizione del Premio Strega. Per la prima volta nella storia del blasonato riconoscimento letterario due titoli sono stati ammessi ...