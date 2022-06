San Paolo d’Argon, scontro frontale tra due auto: tre feriti (Di domenica 12 giugno 2022) San Paolo d’Argon. I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale a San Paolo d’Argon sulla Statale 42 pochi minuti dopo la mezzanotte di sabato 11 giugno. Le due autovetture si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone di 36, 39 e 44 anni. Due di loro sono stati estratti dai Vigili del fuoco e sono stati affidati alle cure mediche. Le loro condizioni non sono gravi. Leggi su bergamonews (Di domenica 12 giugno 2022) San. I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale a Sansulla Statale 42 pochi minuti dopo la mezzanotte di sabato 11 giugno. Le duevetture si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone di 36, 39 e 44 anni. Due di loro sono stati estratti dai Vigili del fuoco e sono stati affidati alle cure mediche. Le loro condizioni non sono gravi.

Pubblicità

OfficialASRoma : Prosegue il sostegno alla Fondazione @tetrabondi ?? Sabato 11 giugno, presso il parco Schuster a San Paolo, l'… - SimoPillon : Massima vicinanza all'amica Päivi Räsänen, parlamentare finlandese processata per omofobia per aver twittato un bra… - JulesKemper : @Giovanni7769 @ERYREY72 No, è incuria, i bagni o sono rotti o affollati, nonostante il San Paolo, intitolato a Mara… - JulesKemper : @Giovanni7769 @ERYREY72 Folklore come aver intitolato un cesso a cielo aperto ad un calciatore 'Stadio Maradona' ex… - SergioBusi3 : San Paolo -