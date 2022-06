Obi-Wan Kenobi: finalmente Star Wars trova la strada giusta (Di domenica 12 giugno 2022) La miniserie di Disney+ riesce a far rifiatare il franchise dopo il pastrocchio dell'ultima trilogia grazie a un Ewan McGregor straordinario e a una storia forte e intrigante Leggi su vanityfair (Di domenica 12 giugno 2022) La miniserie di Disney+ riesce a far rifiatare il franchise dopo il pastrocchio dell'ultima trilogia grazie a un Ewan McGregor straordinario e a una storia forte e intrigante

Pubblicità

pnkmvn : che è anche il motivo per cui le mie carni si stanno logorando dal non poter vedere obi wan kenobi - Mauro39201502 : @Saretta_Gas87 @pandadaria Se. Poi ti ritroviamo su un dirupo come Anakin dopo il combattimento con obi wan - sskywalkver : @grenayse e poi per la serie obi wan kenobi devono uscire ancora 2 episodi, per ashoka è in produzione e anche mandalorian 3 - holofaerie_ : talmente allucinata e in fissa con obi wan kenobi che non sto capendo più un cazzo, mia madre mi diceva le cose ma… - holofaerie_ : io dopo i primi due episodi di obi wan kenobi -