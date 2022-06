Inter, porte girevoli in attacco: Sanchez esce, Dybala entra (Di domenica 12 giugno 2022) Movimenti di mercato in attacco per l’Inter che aspetta l’uscita di Sanchez Ancora qualche settimana, forse giorno di pazienza prima di vedere Paulo Dybala diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, l’accordo tra il club nerazzurro e l’argentino è stato raggiunto, ma per ufficializzare l’affare serve ancora qualche incontro e… l’uscita di Alexis Sanchez. “Entro la metà della settimana, forse già domani o martedì, l’Inter si aspetta infine una risposta da parte di Dybala sui numeri messi sul tavolo nella riunione di mercoledì ovvero un contratto di 3 o 4 anni che partirà da una base di 5,5 milioni alla quale aggiungere bonus facili (500.000 euro) e altri più complicati (1 milione) ogni ... Leggi su intermagazine (Di domenica 12 giugno 2022) Movimenti di mercato inper l’che aspetta l’uscita diAncora qualche settimana, forse giorno di pazienza prima di vedere Paulodiventare un nuovo giocatore dell’. Secondo il Corriere dello Sport, l’accordo tra il club nerazzurro e l’argentino è stato raggiunto, ma per ufficializzare l’affare serve ancora qualche incontro e… l’uscita di Alexis. “Entro la metà della settimana, forse già domani o martedì, l’si aspetta infine una risposta da parte disui numeri messi sul tavolo nella riunione di mercoledì ovvero un contratto di 3 o 4 anni che partirà da una base di 5,5 milioni alla quale aggiungere bonus facili (500.000 euro) e altri più complicati (1 milione) ogni ...

jrbasket2015 : RT @cmdotcom: #Inter, che movimento in attacco: #Marotta e #Ausilio al lavoro per tentare di assemblare un reparto stellare, le mosse allo… - cmdotcom : #Inter, che movimento in attacco: #Marotta e #Ausilio al lavoro per tentare di assemblare un reparto stellare, le m… - Gianlu_BoNa1990 : @Vinc881 @pap1pap Chissà. Io li vedo e li “ascolto” tutti belli tranquilli. Non posso dire lo stesso di Maldini e… - SoloEsclusivInt : RT @AlfredoPedulla: Su #Dybala ripetiamo: a) vuole restare in #Italia; b) oggi aspetta solo l’#Inter; c) aprirà all’estero (quanti nomi inu… - Mirkogucci761 : RT @_avvocato: Lautaro vuole andare al Karagumruk, Lucacu ha detto che vuole il Monza e Dybala spera ancora nella Juve, solo che tutti si b… -