Ilic Lazio, intesa col centrocampista. Il Verona però non molla (Di domenica 12 giugno 2022) Ilic Lazio, intesa tra il club biancoceleste e il centrocampista serbo. Il Verona però non scende con le sue pretese Importante aggiornamento fornito da Repubblica per quanto riguarda il futuro di Ivan Ilic, centrocampista obiettivo di mercato della Lazio. Proprio la società biancoceleste avrebbe trovato l'accordo con il calciatore sulla base di un quadriennale da 1.7 milioni di euro a stagione. Tuttavia a Lotito e Tare manca ancora l'intesa col Verona, che parte da una valutazione di 18 milioni di euro. A breve un incontro: la Lazio dovrà per forza di cose accelerare per evitare la beffa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

